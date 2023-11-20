Жирков — о тренерских курсах: надо получить лицензию, а потом понять, моё это или нет

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков прокомментировал своё обучение в тренерской академии Российского футбольного союза (РФС).

«Процесс проходит тяжело – надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учёба и так до 17 вечера. У нас модуль — три дня раз в месяц, но всё равно тяжело (смеётся). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеётся). Надо понять, моё это или нет. Пока думаю», – приводит слова Жиркова «РИА Новости».

С конца августа 2023 года Жирков проходит курсы в академии РФС для получения тренерской лицензии.

В феврале 2023 года Жирков завершил карьеру футболиста в возрасте 39 лет. Жирков является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем чемпионата Англии, Кубка и Суперкубка Англии, обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призёром Евро‑2008.