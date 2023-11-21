Штефан Лайнер приступил к тренировкам. Летом у игрока «Боруссии» обнаружили лимфому

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Штефан Лайнер возобновил тренировочный процесс, сообщается на официальном сайте клуба.

В июле «Боруссия» сообщала, что 31-летнего австрийца обнаружили лимфому на ранней стадии. Сегодня, 21 ноября, стало известно, что Лайнер возвращается к тренировкам в составе «Боруссии».

«Недавнее заключительное обследование показало, что терапия Лайнера прошла успешно и рак лимфатического узла можно вылечить. Мы невероятно счастливы, а также испытываем облегчение от того, что Штефан выиграл битву с этой болезнью», — говорится в сообщении «Боруссии».

В прошлом сезоне Лайнер провёл 17 матчей за мёнхенгладбахскую «Боруссию» в рамках Бундеслиги, не записав на свой счёт результативных действий.