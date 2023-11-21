Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года. О решении футболиста сообщил официальный сайт его последнего клуба — греческой «Ламии».

«Футбольный клуб «Ламия» объявляет о прекращении сотрудничества с футболистом Аланом Дзагоевым по обоюдному согласию сторон. Российский полузащитник выразил желание покинуть нашу команду, одновременно решив завершить свою великолепную футбольную карьеру из-за травм, преследовавших его в последние годы. Наш клуб, уважая решение этого великого игрока, благодарит его за сотрудничество и желает ему всего наилучшего в жизни!» — написала клубная пресс-служба.

Предыдущим клубом Алана перед «Ламией» был «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.