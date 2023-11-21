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Стали известны номинанты на звание лучшего президента клуба по версии Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на звание лучшего президента года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

На эту награду номинированы Халдун Аль Мубарак («Манчестер Сити»), Хосе Кастро («Севилья»), Руй Кошта («Бенфика»), Аурелио Де Лаурентис («Наполи»), Герберт Хайнер («Бавария»), Джозеф Угурлян («Ланс»), Жоан Лапорта («Барселона») и Флорентино Перес («Реал» Мадрид).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В минувшем году лучшим президентом по версии Globe Soccer Awards был признан руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес.