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Объявлены претенденты на звание лучшего полузащитника года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены претенденты на звание лучшего полузащитника года по версии Globe Soccer Awards
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Стали известны претенденты на звание лучшего полузащитника года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

На победу в этой номинации претендуют Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Лука Модрич («Реал» Мадрид), Мартин Эдегор («Арсенал»), Педри («Барселона»), Деклан Райс («Арсенал»), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Фото: Официальный аккаунт Globe Soccer Awards в соцсети X (ранее Twitter)

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В прошлом году Globe Soccer Awards не вручала приз лучшему полузащитнику.

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