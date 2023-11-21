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Известны номинанты на звание лучшего игрока Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards

Известны номинанты на звание лучшего игрока Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards
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Были объявлены номинанты на звание лучшего игрока Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Претендентами на победу в данной номинации являются Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мурад Батна («Аль-Фатех»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Ахмед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»), Одион Игало («Аль-Вахда»), Али Мабхут («Аль-Джазира»), Рияд Марез («Аль-Ахли»), Майкл Олунга («Аль-Духаиль»), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Айн»), Криштиану Роналду («Аль-Насар»), Андерсон Талиска («Аль-Насар»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае.

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