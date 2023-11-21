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Известны номинанты на звание лучшего игрока Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards

Были объявлены номинанты на звание лучшего игрока Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Претендентами на победу в данной номинации являются Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мурад Батна («Аль-Фатех»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Ахмед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»), Одион Игало («Аль-Вахда»), Али Мабхут («Аль-Джазира»), Рияд Марез («Аль-Ахли»), Майкл Олунга («Аль-Духаиль»), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Айн»), Криштиану Роналду («Аль-Насар»), Андерсон Талиска («Аль-Насар»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае.