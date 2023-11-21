Обладатель Кубка УЕФА Красич: Газзаев — тренер номер один в моей жизни

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич назвал самого значимого тренера в своей футбольной карьере. Игрок выделил экс-наставника ЦСКА Валерия Газзаева.

«Газзаев — тренер номер один для меня! Он много знает и помогал не только мне, но и другим молодым игрокам. Когда я стал немного взрослее, уже в 21-22 года его советы мне очень пригодились.

Я запомнил его как человека с сильным характером, с умением замотивировать. Он великий тренер. Я пришёл в ЦСКА совсем молодым, и Валерий Георгиевич научил меня не только футболу, но и жизни. Слышал от него очень хорошие и важные слова», — сказал Милош Краcич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.