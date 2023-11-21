Милош Красич: желаю современному ЦСКА догнать команду 2005 года

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич cравнил современную версию команды с командой образца 2005 года. Красич пожелал современному ЦСКА достигнуть по уровню команду 2005 года.

«Ну, не очень далеко, но у нас была невероятно хорошая команда. Сейчас в ЦСКА много достаточно молодых ребят, которые должны и будут становиться опытнее и лучше. Я желаю удачи команде и игрокам. Желаю, чтобы они догнали нас, чтобы им тоже посчастливилось поучаствовать в таких же больших играх», — сказал Краcич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Милош Красич выступал за ЦСКА с июля 2004 года по август 2010-го. Всего за армейскую команду он провёл 229 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Из московского клуба Красич перебрался в «Ювентус». Также он выступал за «Войводину», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию Гданьск». Пиковая трансферная стоимость Милоша, по сведениям Transfermarkt, составляла € 20 млн.