Травмированный Гави вернулся из сборной Испании и посетил своих партнёров по команде

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави, получивший тяжёлую травму в минувшем матче квалификации к Евро-2024 с Грузией (3:1), посетил тренировочную базу каталонского клуба, где был тепло встречен партнёрами по команде и главным тренером сине-гранатовых Хави.

Напомним, 19-летний футболист получил разрыв крестообразной связки. По имеющейся информации Гави может пропустить от шести до восьми месяцев.

В нынешнем сезоне за «Барселону» испанский полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Гави рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.