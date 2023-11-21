Милош Красич: я всегда рад возвращаться в Россию. Москва стала ещё красивее

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич рассказал, как часто бывает в Москве.

«Три-четыре года назад я приезжал в Москву с женой, погуляли по городу. Прилетал бы почаще, но у нас трое детей. А так я всегда рад возвращаться в Россию — ведь шесть лет жил и играл тут.

Конечно, Москва изменилась. Не так сильно, но заметно. Я не успел много погулять — сразу поехал на стадион. Но видно, что город стал красивее. Москва заслуживает быть такой», — сказал Краcич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Милош Красич выступал за ЦСКА с июля 2004 года по август 2010-го. Всего за армейскую команду он провёл 229 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Из московского клуба Красич перебрался в «Ювентус». Также он выступал за «Войводину», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию Гданьск». Пиковая трансферная стоимость Милоша, по сведениям Transfermarkt, составляла € 20 млн.