Абаев: сборные России и Казахстана могут провести товарищеский матч

Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев заявил, что сборная Казахстана по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой России.

«Конечно, проведение товарищеского матча реально. Совсем недавно состоялся товарищеский матч между нашим «Кайратом» и «Зенитом». Главное, чтобы были урегулированы вопросы с международным календарём, и тогда всё возможно», — приводит слова Абаева ТАСС.

Напомним, в конце февраля прошлого года сборные России и все российские клубы были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Накануне, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0 на «Волгоград Арене». Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.