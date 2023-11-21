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Игрок «Арсенала» Хаверц: мне понадобятся многие недели, чтобы завоевать доверие фанатов

Игрок «Арсенала» Хаверц: мне понадобятся многие недели, чтобы завоевать доверие фанатов
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Футболист «Арсенала» Кай Хаверц рассказал, как он чувствует себя в стане «канониров» после перехода из «Челси» минувшем летом.

«Я очень счастлив, что нахожусь в «Арсенале», чувствую себя здесь как дома. Конечно, когда ты приезжаешь сюда из «Челси», тебе всегда тяжело, потому что эти команды — принципиальные соперники. По этой причине мне могут понадобиться недели для того, чтобы завоевать доверие болельщиков. Голы и хорошие игры помогут мне в этом. Я всегда выкладываюсь на 100%», — приводит слова Хаверца журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне немецкий футболист сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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