Нагельсман: Хаверц был лучшим в игре с Турцией, сыграв на незнакомой для себя позиции

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о своём решении использовать форварда Кая Хаверца на позиции левого защитника в товарищеском матче с Турцией (2:3).

«Перед матчем Кай сказал, что не против сыграть на позиции левого флангового защитника. Я рассматриваю это не как риск для него, а как очень серьёзную возможность сыграть ключевую роль в дальнейшем, на домашнем Евро.

Сыграв впервые на незнакомой позиции, он проявил себя очень хорошо и был, возможно, нашим лучшим игроком на поле в этот субботний вечер», — приводит слова Нагельсмана Get German Football News.

Напомним, в субботу, 18 ноября, сборная Германии в товарищеском матче проиграла национальной команде Турции со счётом 2:3. Матч проходил на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.