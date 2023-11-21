Биджиев: травмы не позволили Дзагоеву проявить себя в европейских чемпионатах

Бывший вратарь московского ЦСКА, ныне возглавляющий нальчикский «Спартак» Хасанби Биджиев прокомментировал завершение игровой карьеры 33-летнего полузащитника Алана Дзагоева, последним клубом которого была греческая «Ламия».

«У каждого футболиста наступает такой момент, когда приходится принимать непростое решение о завершении игровой карьеры. Причины могут быть разные, и достаточно частая из них – большое количество травм. Я считаю, у Алана получилась очень хорошая карьера. Он выиграл множество титулов с армейцами, выступал за сборную России, был одним из самых ярких футболистов в нашем чемпионате.

Но его преследовали травмы. На мой взгляд, именно это не позволило Дзагоеву проявить себя в европейских чемпионатах. Интерес к нему оттуда был постоянно, и если бы всё сложилось удачно, он бы мог хорошо показать себя за рубежом.

Можно только поблагодарить Алана за те прекрасные моменты, которые он подарил болельщикам ЦСКА и сборной. Он оставил хороший след в этих командах и в российском футболе в целом. Дзагоев проявил мужество, раз уж окончательно решил, что заканчивает игровую карьеру», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Предыдущим клубом Алана перед греческой «Ламией» был «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.