Евгений Ловчев выделил троих игроков сборной России после победы над Кубой

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал троих понравившихся ему футболистов национальной команды России в товарищеском матче с Кубой. Россияне одержали победу со счётом 8:0.

«Видны лидеры — в первую очередь Головин, который великолепно себя проявил. Он задаёт тон, не расслабляется, и, глядя на то, как играет этот парень, тянутся и остальные. А пас, который отдал Головин на гол Облякову — просто великолепно. Хороши Обляков, Кузяев. Я бы выделил этих троих, они выделялись явно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, во вчерашнем разгроме забитыми мячами отметились такие футболисты, как Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.