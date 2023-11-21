Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Красич: в ЦСКА 2000-х мы не только здорово играли вместе, но и дружили

Красич: в ЦСКА 2000-х мы не только здорово играли вместе, но и дружили
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич вспомнил московскую команду образца середины 2000-х годов.

«Я пришёл в ЦСКА в 19 лет, и через год мы взяли большой трофей. Для меня это было невероятно. Хотя я сразу понял, что попал в классную команду с хорошим тренером. Мы не только здорово играли вместе, но и дружили. Капитан Семак был нашим лидером. И вообще какая команда была! Ярошик, Жирков, легендарные бразильцы. В команде царила очень комфортная атмосфера, хотя работали мы жёстко и много. Но благодаря этому в конце концов и выиграли Кубок УЕФА», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Красич выступал за ЦСКА на протяжении шести лет (с 2004 по 2010 год). В составе армейцев он стал победителем Кубка УЕФА. Также серб завоевал с московским клубом два чемпионских титула, четыре Кубка и четыре Суперкубка России. Помимо ЦСКА, Красич выступал за «Ювентус», «Фенербахче» и «Бастию».

Материалы по теме
Легенда ЦСКА Милош Красич: пойду учиться на тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android