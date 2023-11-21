Красич: в ЦСКА 2000-х мы не только здорово играли вместе, но и дружили

Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич вспомнил московскую команду образца середины 2000-х годов.

«Я пришёл в ЦСКА в 19 лет, и через год мы взяли большой трофей. Для меня это было невероятно. Хотя я сразу понял, что попал в классную команду с хорошим тренером. Мы не только здорово играли вместе, но и дружили. Капитан Семак был нашим лидером. И вообще какая команда была! Ярошик, Жирков, легендарные бразильцы. В команде царила очень комфортная атмосфера, хотя работали мы жёстко и много. Но благодаря этому в конце концов и выиграли Кубок УЕФА», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Красич выступал за ЦСКА на протяжении шести лет (с 2004 по 2010 год). В составе армейцев он стал победителем Кубка УЕФА. Также серб завоевал с московским клубом два чемпионских титула, четыре Кубка и четыре Суперкубка России. Помимо ЦСКА, Красич выступал за «Ювентус», «Фенербахче» и «Бастию».