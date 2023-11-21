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Бышовец: у сборной России сформировался костяк, команда двигается вперёд

Бышовец: у сборной России сформировался костяк, команда двигается вперёд
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец подвёл итоги года для национальной команды.

«Не рассматривал бы матч с Кубой (8:0) со стороны результата. Такая эйфория свойственна болельщикам. У сборной России за этот год сформировался костяк, который предопределяет качество игры и результат. Национальная команда двигается вперёд и просматривается перспектива.

Всё определяет результат и уровень соперников, с которыми мы играем. Сборная России сохраняет инерцию. Важно, что молодёжь появляется в национальной команде. Тренерский штаб задумывается о завтрашнем дне», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, в этом году сборная России провела восемь товарищеских матчей. В трёх играх национальная команда добилась победы (с Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0)), четыре раза сыграла вничью (с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2)) и один раз проиграла (Египту U23 (1:2)).

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