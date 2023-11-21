«Бавария» отказалась от идеи с подписанием Трево Чалобы в зимнее трансферное окно

«Бавария» приняла решение не вступать в переговоры с «Челси» по трансферу центрального защитника Трево Чалобы. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, недавно появилась информация о том, что травма игрока обороны лондонского клуба носит более серьёзный характер, чем предполагалось ранее. После разрыва связок англичанин вернётся в строй только к концу января. «Баварии» в этот период защитник уже не будет нужен, так как в мюнхенском клубе планировалось усиление центральной зоны обороны уже в первых числах нового года.

В текущем сезоне Чалоба не провёл ни одного матча за «Челси» из-за травмы. В прошлом году защитник сыграл в 33 встречах во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.