Травмы игроков «Челси» Чалобы и Чуквуэмеки оказались серьёзнее, чем предполагалось

Футболисты «Челси» Трево Чалоба и Карни Чуквуэмека до сих пор не могут восстановиться после травм. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, оба игрока не будут готовы к матчу с «Арсеналом» в субботу, 21 октября, хотя изначально их возвращение планировалось к середине октября. Футболисты пройдут дополнительное обследование, прежде чем продолжать работать над восстановлением на базе клуба в Кобхэме под руководством медицинского персонала.

В текущем сезоне Чалоба не появлялся на поле ни в одном официальном матче «Челси». Чуквуэмека сыграл дважды, забив один мяч в ворота «Вест Хэма» во 2-м туре АПЛ (1:3).

Ранее сообщалось об интересе к Чалобе со стороны «Баварии».