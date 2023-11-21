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Пресс-служба сборной России опубликовала слова Карпина из раздевалки после матча с Кубой

Пресс-служба сборной России опубликовала слова Карпина из раздевалки после матча с Кубой
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Пресс-служба сборной России по футболу на своём YouTube-канале выложила видеоролик, в конце которого можно услышать слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина из раздевалки после товарищеского матча со сборной Кубы. Россияне одержали победу со счётом 8:0.

«Молодцы! Задачу выполнили. Голы забили. Всем спасибо за сбор! Провели полноценный сбор наконец-то. Соперник тоже своё дело сделал. Результат такой. Но всё равно молодцы. Делали то, что должны были делать. Многое из задуманного проходило, получалось. Всем удачи в клубах! Без травм. В марте увидимся, кого вызову (улыбается). Молодцы!» — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России по футболу.

Напомним, во вчерашнем разгроме забитыми мячами отметились такие футболисты, как Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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