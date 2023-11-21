Бывший игрок «Зенита» Малком может продолжить карьеру в АПЛ

Бывший нападающий «Зенита», а ныне саудовского «Аль-Хиляля» Малком может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, сразу несколько английских клубов заинтересованы в трансфере бразильца. Потенциальная сделка может состояться в январе 2024 года. При этом «Аль-Хиляль» не планирует продавать Малкома.

26-летний игрок является воспитанником бразильского «Коринтианса», откуда зимой 2016 года перешёл во французский «Бордо». Летом 2018 года Малком присоединился к «Барселоне», а уже через год перешёл в «Зенит», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 41,5 млн.

После четырёх лет в российском клубе Малком отправился в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. В нынешнем сезоне бразилец сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и семью голевыми передачами.