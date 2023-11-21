Экс-игрок ЦСКА Попов: пятое место армейцев — это временное явление

Бывший нападающий ЦСКА, а ныне помощник тренера «Алании» Денис Попов заявил, что нынешнее положение армейцев в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги временное.

«У любого результата всегда есть объективные причины. Понятно, что все хотят быть повыше. Думаю, что пятое место – это временное явление, а во втором круге всё встанет на свои места.

Думаю, что Владимир Федотов выжимает максимум, но при этом потенциал у футболистов ещё выше. Есть все предпосылки для того, чтобы они прибавляли, причём сделать это могут абсолютно все», — приводит слова Попова «Евро-футбол».

На данный момент ЦСКА после 15 сыгранных матчей в РПЛ находится на пятом месте с 25 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 32 очками. На второй строчке «Зенит» с 30 очками.