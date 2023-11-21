Защитник «Динамо» Лепский: Бальбуэна — лидер. Он страж всей команды и вселяет уверенность

Защитник «Динамо» Иван Лепский назвал лидера московской команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Кого бы я назвал лидером «Динамо»? Для меня – Бальбуэна. Он – мегауверенный в себе. Честный, открытый и очень позитивный. Он просто страж всей команды и вселяет уверенность.

Кто главный весельчак в «Динамо»? Наверное, Скопинцев. Он всегда на позитиве. Кто главный стиляга? Муми Нгамалё каждый день приходит в новых образах», – приводит слова Лепского Metaratings.ru.

В текущем сезоне Бальбуэна провёл за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

После первого круга московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички набрали 25 очков в 15 матчах и отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.