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«Бавария» нацелилась на подписание защитника «Арсенала» Томиясу

«Бавария» нацелилась на подписание защитника «Арсенала» Томиясу
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Защитник «Арсенала» и сборной Японии Такэхиро Томиясу в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» намерена подписать японского футболиста уже предстоящей зимой. В мюнхенском клубе ценят умение Томиясу играть как в центре, так и на флангах обороны. Отмечается, что камнем преткновения может стать нежелание «канониров» расставаться со своим игроком раньше июня.

В текущем сезоне Томиясу провёл за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось, что «Бавария» передумала подписывать защитника «Челси» Трево Чалобу.

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