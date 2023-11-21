Экс-нападающий ЦСКА Попов объяснил, почему Федотов перестал доверять молодёжи

Бывший нападающий московского ЦСКА, а ныне помощник тренера «Алании» Денис Попов объяснил, почему главный тренер команды Владимир Федотов перестал доверять молодёжи.

«Почему Федотов перестал доверять молодёжи? Тут только тренер решает. Он внутри команды, общается с ребятами каждый день и больше знает о ситуации. Из молодых армейцев я бы пока не стал никого выделять. Растут хорошие ребята, но им присуща нестабильность. По одному-двум матчам не оценить их уровень. Есть всплески, есть неудачи. Но за счёт своих ошибок ребята будут набираться опыта. Как только эти футболисты начнут стабильно играть, то всплески в ту или другую сторону пройдут», — приводит слова Попова «Евро-футбол».

В составе ЦСКА восемь молодых игроков: Владислав Тороп, Михаил Рядно, Матвей Лукин, Никита Ермаков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Ярослав Арбузов и Аббосбек Файзуллаев.