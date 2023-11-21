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Globe Soccer Awards объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока года

Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

На победу в этой номинации претендуют Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Фирас аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Тьяго Альмада («Атланта»), Томмазо Бальданци («Эмполе»), Алекс Бальде («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Виктор Бонифасе («Байер»), Мойсес Кайседо («Челси»), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Чезаре Казадей («Лестер»), Усман Диоманде («Спортинг»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Омар Файед («Нови Пазар»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Арда Гюлер («Реал» Мадрид), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»), Педри («Барселона»), Антонио Силва («Бенфика»), Ксави Симонс («РБ Лейпциг»), Матис Тель («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Ламин Ямал («Барселона») и Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В прошлом году по версии Globe Soccer Awards награду лучшего молодого игрока получил Виктор Осимхен.