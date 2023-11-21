«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Жоржиньо

«Барселона» может подписать полузащитника «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо в качестве замены травмированному хавбеку команды Гави, сообщает Sport.es.

По информации источника, клубам будет непросто договориться о переходе 31-летнего игрока центра поля. «Арсенал» хочет получить денежную компенсацию за своего футболиста, несмотря на срок действия контракта, истекающий в конце сезона. «Канониры» не понимают, почему они должны отпускать итальянского хавбека бесплатно, хотя год назад заплатили «Челси» за его переход € 11,3 млн.

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В текущем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. Ранее итальянский хавбек высказался о своём будущем.