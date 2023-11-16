Жоржиньо: хотелось бы вернуться в Италию, но мне ещё нужно выиграть титулы с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо высказался о ближайших планах на свою карьеру.

«Возвращение в чемпионат Италии? У меня есть некоторые сомнения, так как я хотел бы вернуться, но не знаю, когда наступит подходящий момент для этого.

Хотелось бы вернуться в Италию, но мне ещё много нужно достичь с «Арсеналом». Очень хочу бороться с этой командой за титулы», — приводит слова Жоржиньо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.