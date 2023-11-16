Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоржиньо: хотелось бы вернуться в Италию, но мне ещё нужно выиграть титулы с «Арсеналом»

Жоржиньо: хотелось бы вернуться в Италию, но мне ещё нужно выиграть титулы с «Арсеналом»
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо высказался о ближайших планах на свою карьеру.

«Возвращение в чемпионат Италии? У меня есть некоторые сомнения, так как я хотел бы вернуться, но не знаю, когда наступит подходящий момент для этого.

Хотелось бы вернуться в Италию, но мне ещё много нужно достичь с «Арсеналом». Очень хочу бороться с этой командой за титулы», — приводит слова Жоржиньо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Жоржиньо провёл за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Жоржиньо — об отношениях с Артетой: никогда не стучусь в дверь к тренеру, а говорю на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android