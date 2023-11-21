Спортдиректор «Ахмата»: пока нет ясности по будущему Быстрова в нашей команде

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о выступлении защитника грозненской команды Марата Быстрова за сборную Казахстана в отборочном раунде чемпионата Европы — 2024.

«Нам очень приятно, что Марат играл на таком уровне, в важнейшем матче для своей страны. Конечно, для нас плюс, что он играл в таком матче (со сборной Словении (1:2). — Прим. «Чемпионата»). Мы очень расстроены, потому что, помимо Быстрова, главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев тоже имеет отношение как к нашему клубу, так и к Республике.

Очень надеялись на другой результат и расстроились. Помогут ли эти игры Быстрову переехать в Европу? Это надо спросить у самого Марата. У него контракт до конца сезона, но пока нет ясности, будем ли мы продлевать с ним соглашение», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Быстров провёл за «Ахмат» семь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.