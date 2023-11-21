Жозе Моуринью: всё ещё не знаю, останусь ли я в «Роме» на следующий сезон

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём профессиональном будущем.

«Я всё ещё не знаю, останусь ли я в клубе на следующий сезон или нет. Я не говорил об этом с владельцами, поэтому не могу точно ответить на вопросы о своём будущем», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии. Римская команда набрала 18 очков после 12 туров.

Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году после работы в «Тоттенхэме». В позапрошлом сезоне тренер выиграл с клубом Лигу конференций, а в прошлом — довёл команду до финала Лиги Европы. Ранее появилась информация о том, что португальский специалист снова может возглавить мадридский «Реал».