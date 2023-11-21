Андрея Мостового перепутали с Александром Мостовым в программке к игре Россия — Куба

Пресс-служба сборной России по футболу выложила видеоролик, в котором продемонстрирована ошибка в составе российской национальной команды в предматчевой программке к товарищеской игре с Кубой. Вместо имени полузащитника Андрея Мостового указано имя Александр.

В представленном видео сам Андрей Мостовой и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировали на эту ошибку.

Права на видео принадлежат РФС.

Бывший полузащитник Александр Мостовой выступал за сборные СССР и России с 1990 по 2004 год. В составе этих национальных команд экс-футболист провёл 70 матчей и отметился 13 забитыми мячами. Андрей Мостовой принял участие в 14 играх за сборную России и забил два гола.

Напомним, вчера, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.