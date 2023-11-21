«Бавария» рассматривает возможность трансфера Кварацхелии

Руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает возможность подписания футболиста «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, сообщает Bayern & Germany.

По данным источника, руководство немецкого клуба проявляет интерес к грузинскому футболисту. При этом «Бавария» не связывалась с игроком и его представителями.

Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027 года, однако агент Кварацхелии заявил, что в ближайшее время «Наполи» продлит соглашение с грузином.

В нынешнем сезоне Хвича сыграл за итальянскую команду 15 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голами и пятью результативными передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока составляет € 85 млн.