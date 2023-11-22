Футболистка-трансгендер ушла из футбола, так как против неё отказались играть соперницы

Футболистка-трансгендер «Россингтон Мэйн Леди» Франческа Нидхэм ушла из футбола, так как против неё отказались играть соперницы.

«Это прискорбное обстоятельство побудило меня расследовать дело о дискриминации, поскольку я считаю, что это представляет собой нарушение кодекса поведения в отношении разнообразия и инклюзивности, а также защиты взрослых в футболе, установленной Футбольной ассоциацией и Лигой женщин, и девочек Шеффилда и Халламшира.

Поэтому в интересах моего клуба и поддерживающих меня товарищей по команде я приняла решение уйти из футбола в обозримом будущем. Это решение основано на желании защитить команду и траекторию развития клуба.

Прискорбно осознавать, что эта ситуация противоречит всему, что касается политики разнообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполнила все требования, предъявляемые Футбольной ассоциацией к игре.

Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путём при полной поддержке Футбольной ассоциации и политики, которую они написали и одобрили», — приводит слова Нидхэм пресс-служба клуба.