Самая сексуальная футболистка призвала Мбаппе, Холанда и Неймара посещать женский футбол

Футболистка сборной Хорватии Ана Мария Маркович поделилась мнением о развитии женского футбола и призвала таких звёзд мужского футбола, как Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Неймар, посещать игры девушек.

«Я думаю, что женскому футболу стало уделяться больше внимания, потому что мы прогрессируем во всём: в качестве, в стиле игры, а также в возможностях, которые у нас есть, и это привлекло больше внимания.

Качество нашей игры намного выше, чем было в прошлом. Я думаю, что люди признают наши усилия, что мы усердно работаем для этого, потому что мы действительно стараемся стать лучше. Объяснение этого роста заключается в том, что все женщины также вносят свой вклад в наш футбол.

Я думаю, что мужчины и игроки мужского пола должны верить в нас. На самом деле, все должны верить в нас, в том числе другие женщины. Но, да, я думаю, что игроки с самыми громкими именами в футболе могли бы помочь, если бы они приходили смотреть наши матчи, если бы такие игроки, как Мбаппе или Холанд, приходили смотреть матчи своих клубов или Неймар – игры сборной Бразилии. Но приходили и получали удовольствие от игры, а не просто присутствовали», — приводит слова Маркович O Jogo.