Нидерланды забили шесть безответных мячей в ворота Гибралтара в отборе на Евро-2024

Завершился матч заключительного тура группы В отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Гибралтара и Нидерландов. Матч прошёл на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Нидерланды одержали победу со счётом 6:0.
Первый мяч был забит на 10-й минуте, когда полузащитник Нидерландов Калвин Стенгс вывел свою команду вперёд с передачи Йоея Вермана. На 23-й минуте хавбек Матс Виффер увеличил преимущество нидерландцев. Ассист на счету Тёна Копмейнерса. Ближе к концу первого тайма Копмейнерс довёл счёт до разгромного. Голевая в активе Квилиндсхи Хартмана.
В начале второго тайма Стенгс оформил дубль, отличившись с передачи Дониэлла Малена. На 62-й минуте Стенгс забил свой третий мяч в ворота Гибралтара. Ассист на счету Джордана Тезе. На 81-й минуте нападающий Коди Гакпо установил окончательный счёт встречи.
Нидерланды завершили отборочный этап на второй позиции в группе В, набрав 18 очков в восьми матчах. Подопечные Рональда Кумана вышли в финальный этап Евро-2024. Гибралтар выбыл из турнира, не заработав ни одного очка.
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