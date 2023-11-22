Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды забили шесть безответных мячей в ворота Гибралтара в отборе на Евро-2024

Нидерланды забили шесть безответных мячей в ворота Гибралтара в отборе на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч заключительного тура группы В отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Гибралтара и Нидерландов. Матч прошёл на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Нидерланды одержали победу со счётом 6:0.

Первый мяч был забит на 10-й минуте, когда полузащитник Нидерландов Калвин Стенгс вывел свою команду вперёд с передачи Йоея Вермана. На 23-й минуте хавбек Матс Виффер увеличил преимущество нидерландцев. Ассист на счету Тёна Копмейнерса. Ближе к концу первого тайма Копмейнерс довёл счёт до разгромного. Голевая в активе Квилиндсхи Хартмана.

В начале второго тайма Стенгс оформил дубль, отличившись с передачи Дониэлла Малена. На 62-й минуте Стенгс забил свой третий мяч в ворота Гибралтара. Ассист на счету Джордана Тезе. На 81-й минуте нападающий Коди Гакпо установил окончательный счёт встречи.

Нидерланды завершили отборочный этап на второй позиции в группе В, набрав 18 очков в восьми матчах. Подопечные Рональда Кумана вышли в финальный этап Евро-2024. Гибралтар выбыл из турнира, не заработав ни одного очка.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 10-й тур
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 6
Нидерланды
0:1 Стенгс – 10'     0:2 Виффер – 23'     0:3 Копмейнерс – 38'     0:4 Стенгс – 50'     0:5 Стенгс – 62'     0:6 Гакпо – 81'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android