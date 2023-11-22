Квалификационный раунд Евро-2024, 21 ноября: результаты матчей игрового дня

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Во вторник, 21 ноября, прошли семь встреч заключительного 10-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Группа B

Гибралтар — Нидерланды — 0:6;

Греция — Франция — 2:2.

Группа D

Хорватия — Армения — 1:0;

Уэльс — Турция — 1:1.

Группа I

Косово — Беларусь — 0:1;

Андорра — Израиль — 0:2;

Румыния — Швейцария — 1:0.

Сборная Хорватии завоевала путёвку в финальную часть турнира. Ранее это сделали Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия и Словения.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.