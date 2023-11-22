Лука Модрич оценил игру сборной Армении в матче с Хорватией

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над национальной командой Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Это было непросто. Армения провела очень хороший матч, но нам удалось справиться с задачей. Мы заслуживаем играть на Евро-2024. У нас будет много времени для подготовки к этому турниру», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

22 ноября завершилась встреча заключительного тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Хорватии и Армении. Хорваты одержали победу со счётом 1:0.

Хорватия вышла в финальный этап чемпионата Европы — 2024. Подопечные Златко Далича заняли вторую строчку в турнирной таблице группы D, набрав 16 очков в восьми проведённых матчах. Сборная Армении выбыла из турнира. Эта национальная команда заработала восемь очков после аналогичного количества встреч и заняла четвёртое место в группе.