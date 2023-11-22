Хавьер Тебас: если кто и может приблизиться к Премьер-лиге, так это Серия А

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об итальянском чемпионате.

«В Италии существует огромная проблема финансового фэйр-плей. Чтобы участвовать в крупном соревновании, нужно быть экономически устойчивым, но есть президенты, которые продолжают тратить деньги на свои клубы. Нет плана по развитию, по инвестированию в инфраструктуру, например, в стадионы. Если кто и может приблизиться к Премьер-лиге, так это Серия А, там очень высокий уровень доходов на душу населения, телевидения и спорта», — приводит слова Тебаса Marca.

После 12 туров «Интер» лидирует в Серии А с 31 очком. Второе место занимает «Ювентус» (29 очков), тройку замыкает «Милан» (23 очка).

В сезоне-2022/2023 «Ювентус» обвиняли в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей: завышении трансферной стоимости футболистов, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера заработка игроков. По итогу разбирательств с команды были сняты 15 очков в чемпионате.