Рафаэль Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Защитник Рафаэль Варан хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает Thе Sun.

По информации источника, клуб готов опустить 30-летнего француза, но только в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Эрик тен Хаг хочет сохранить костяк своей команды, чтобы дать «дьяволам» наилучшие шансы попасть в первую четверку. Но по окончанию сезона «Юнайтед» прислушается к предложениям.

Сам Варан заинтересован в переезде в чемпионат Италии или Саудовской Аравии. У защитника есть предложения со стороны саудовских клубов, где он мог бы значительно увеличить свою зарплату.

Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала Мадрид» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Варана в € 35 млн.

В нынешнем сезоне Варан провёл 12 матчей и забил 1 гол.