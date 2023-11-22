Германия проиграла шесть матчей в 2023 году. Это антирекорд сборной

Уступив накануне Австрии (0:2) в товарищеском матче, сборная Германии потерпела шестое поражение в течение 2023 года. Это повторение антирекорда.

Ранее в своей истории Германия проигрывала шесть игр в течение одного календарного года в 2018-м. Тогда немцы провели 13 встреч, а в 2023 году — 11. Отметим, что команда Юлиана Нагельсманна не принимает участия в квалификационном раунде Евро-2024 — Германия будет хозяйкой этого турнира.

В 2014 году Германия стала победителем чемпионата мира, одолев в финале сборную Аргентины благодаря голу Марио Гётце. В 2017 году немцы стали победителем Кубка Конфедераций, который принимала Россия. В финале немцы обыграли команду Чили. Единственный гол забил Ларс Штиндль.