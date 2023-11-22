«Не уверен, что всё это идёт на пользу, но такова ситуация». Амельченко — о матче с Кубой

Бывший вратарь футбольного клуба «Москва», «Локомотива», «Ростова» и «Ахмата» Антон Амельченко высказался о товарищеском матче между сборными России и Кубы (8:0).

«Слышал, что кубинцы покупали бутсы уже в Волгограде перед игрой. Вкупе с результатом это говорит о том, что сборная России провела предсезонный матч с заведомо слабым соперником. Не уверен, что всё это идёт на пользу, но такова ситуация», — приводит слова Амельченко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.