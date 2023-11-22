Антон Амельченко высказался о результатах сборной Беларуси в отборе на Евро-2024

Бывший вратарь футбольного клуба «Москва», «Локомотива», «Ростова» и сборной Беларуси Антон Амельченко прокомментировал последние результаты национальной команды.

«Сборная Беларуси выиграла последние матчи, сыграв на ноль, и это хорошо для нас. Другое дело, что новых фамилий нет в составе. Играют люди, которым скоро заканчивать. Может быть, в следующей компании отборочной будет смена. Но в любом случае победы – это здорово», — приводит слова Амельченко «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Беларуси не проигрывает на протяжении четырёх матчей подряд. Подопечные Карлоса Алоса сыграли вничью с Румынией (0:0) и Швейцарией (3:3), а также обыграли сборные Андорры (1:0) и Косова (1:0).

Белорусы заняли четвёртое место в группе I отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 в Германии, набрав 12 очков.