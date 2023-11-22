Дзагоев рассказал, как агент обещал ему оформить переход в «Манчестер Сити» при Манчини

Бывший футболист ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев рассказал, как агент обещал ему оформить переход в «Манчестер Сити» при Роберто Манчини.

«Один раз в карьере у меня был агент. Владимир Калаев. Я подписывал контракт с ним на два года. Как я его выбрал? Он говорил, что близко общается с сыном Манчини, что у него много знакомых, ещё что-то. Я на тот момент уже был готов к переезду в Европу, уже сформировался ментально, чтобы уезжать. Но предложения так и не было. Всё было так: «Я общаюсь с сыном Манчини, а он как раз сейчас в «Манчестер Сити», мы вот-вот сделаем трансфер». А в итоге я 14 лет в ЦСКА! Это неплохо, но всегда спрашивают, был ли я готов уехать или нет. Я был готов уже в 2012 году, а отмазкой было то, что на меня слишком большая цена», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, вчера, 21 ноября, 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Всего на клубном уровне россиянин провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.