Энцо Фернандес посвятил победу над Бразилией болельщикам, пострадавшим от действий полиции

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес высказался о победе над Бразилией (1:0) в матче 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026.

«Мы снова вошли в историю! Счастлив одержать эту незабываемую победу в своей первой классике. То, что случилось с людьми, — это позор, это то, что происходит в этой стране постоянно и не должно повториться снова. Вот почему я хотел посвятить эту победу всем людям, которым вчера было плохо из-за действий других. Это для вас и для всех людей в Аргентине, которые поддерживают нас каждый день. Я благодарен этой команде, которая наполняет меня гордостью, она снова выиграла одну из тех игр, которые люди никогда не забудут», — написал Фернандес на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, начало игры между Бразилией и Аргентиной было отложено из-за драки болельщиков на стадионе. Вскоре после этого бразильские полицейские стали применять против болельщиков силу. Национальная команда Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение. Стартовый свисток был запланирован на 3:30 по московскому времени, а в итоге матч начался около 4:00.