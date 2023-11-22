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Черников: Карпин — строгий, всегда говорит напрямую. В мою сторону ещё не прилетало

Черников: Карпин — строгий, всегда говорит напрямую. В мою сторону ещё не прилетало
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников поделился впечатлениями от пребывания в расположении национальной команды.

«Есть изменения в стилистике футбола, когда приезжаю в сборную. Тут мы стараемся играть комбинационно, как и в «Краснодаре», но нюансы отличаются. Приходится подстраиваться.

Как могу охарактеризовать Карпина? Он строгий, всегда говорит напрямую, умный.

Валерий Георгиевич любит давать прозвища футболистам. Есть ли оно у меня? Слава богу, в мою сторону ещё подколов не было. Пока не подставился (смеётся)», — приводит слова Черникова Sport24.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет национальную команду с августа 2021-го. На протяжении этого года сборная под его руководством провела восемь товарищеских матчей, добыв три победы и четырежды сыграв вничью.

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