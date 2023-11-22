Газзаев оценил выступление сборной Казахстана в отборочном турнире к Евро-2024

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о работе наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева.

«Надо отдать должное сборной Казахстана, особенно главному тренеру команды Магомеду Адиеву, который сумел найти подход к футболистам и вдохновить их на такую игру. У них был огромный шанс на выход из группы, но, к сожалению, где-то ещё не хватило опыта и мастерства. Тем не менее выступление национальной команды в отборе на Евро послужит хорошей отправной точкой и принесёт свои плоды в будущем», — приводит слова Газзаева «RT на русском».

Национальная команда Казахстана заняла третье место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Команда Магомеда Адиева набрала 18 очков за 10 матчей.