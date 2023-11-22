Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев оценил выступление сборной Казахстана в отборочном турнире к Евро-2024

Газзаев оценил выступление сборной Казахстана в отборочном турнире к Евро-2024
Комментарии

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о работе наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева.

«Надо отдать должное сборной Казахстана, особенно главному тренеру команды Магомеду Адиеву, который сумел найти подход к футболистам и вдохновить их на такую игру. У них был огромный шанс на выход из группы, но, к сожалению, где-то ещё не хватило опыта и мастерства. Тем не менее выступление национальной команды в отборе на Евро послужит хорошей отправной точкой и принесёт свои плоды в будущем», — приводит слова Газзаева «RT на русском».

Национальная команда Казахстана заняла третье место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Команда Магомеда Адиева набрала 18 очков за 10 матчей.

Материалы по теме
Тренер сборной Казахстана Адиев высказался о поражении от Словении в отборе Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android