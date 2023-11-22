Юрист объяснил, что может грозить Норманну в случае невыплаты компенсации «Ростову»

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о решении ФИФА, согласно которому полузащитник Матиас Норманн будет вынужден выплатить компенсацию «Ростову» за расторжение контракта.

«К сожалению, у нас достаточно мало информации. Есть только информация, которую опубликовал «Ростов» на своих страницах. Мы не знаем, чем руководствовалась ФИФА, вынося такое решение, как рассчитывала компенсацию, какая компенсация и так далее. Чисто теоретически мы предполагали такой итог, потому что, по моему мнению, Норманн уехал с нарушениями всех норм ФИФА, нарушением контракта, поэтому было признано, что он нарушил договор без уважительных причин и должна была быть выплачена компенсация.

Компенсация рассчитывается, исходя из сумм, которые затратил ФК «Ростов» на приобретение игрока — на трансфер, на агентские, на подъёмные. Этих сумм мы не знаем. Теперь у Норманна есть несколько возможностей — обжаловать решение в Лозанском суде, для чего должен запросить полный текст решения в течение полных десяти дней после вынесения решения ФИФА. Текст изготавливают плюс минус в течение месяца, дальше он его смотрит и может обжаловать в Лозанском суде в течение 21 дня с получения полного текста решения. Или это может сделать «Ростов», если он неудовлетворён, чего мы тоже не знаем. Если Норманн не будет обжаловать решение и согласится с ним, то он должен исполнить решение ФИФА. Если он этого не делает, то дисциплинарный комитет ФИФА накладывает на него санкции, в том числе может быть дисквалификация. Важно, что компенсация может быть взыскана не только с футболиста, но и с его нового клуба», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.