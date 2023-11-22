Червиченко — о решении ФИФА: жуликов надо наказывать. Тем более таких, как Норманн

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о решении ФИФА, согласно которому полузащитник Матиас Норманн будет вынужден выплатить компенсацию «Ростову» за расторжение контракта.

«Радует, что хотя бы есть иллюзия справедливости. Жуликов надо наказывать. Тем более таких, как Норманн. Думают, что они хитрее одесского раввина. Получение денег — второй квест, который надо пройти. Полгода назад «Ростов» платил за своего игрока три раза в Швецию, в отличие от своих западных коллег, а те не принимали деньги. Думаю, с получением своих денег будет ещё та история. Хотя бы есть приговор, по которому Норманна можно будет гонять до конца жизни, пока он не расплатится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.