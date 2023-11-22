Голкипер Кубы: Черышев — мой любимый игрок в России, удивлён, что он не играет

Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо рассказал, что его любимым футболистом из России является Денис Черышев.

«По большому счёту мы познакомились со сборной России, когда готовились к матчу. Раньше особо ничего не знал об этой команде. Только следил во время чемпионата мира в России.

Черышев – мой любимый игрок в сборной, он раньше выступал за «Реал». Был удивлён, что он не играет, очень хотел увидеть его. У него классный пас, а ещё я помню его красивый гол на чемпионате мира. Он дисциплинированный, тактичный футболист», – приводит слова Моргадо Metaratings.

В понедельник, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.