Спортивный директор «Ростова» назвал положительным решение ФИФА по делу Норманна

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о решении ФИФА, согласно которому полузащитник Матиас Норманн будет вынужден выплатить компенсацию клубу за расторжение контракта.

«Конечно, решение положительное. Но комментировать ничего не готов. Это юридическое дело, пусть юристы его и комментируют», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Напомним, 20 августа Матиас Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны, а футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.